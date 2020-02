Wanda Vázquez utiliza imágenes de la tragedia del sur en video de su campaña política

“Este video publicado por la gobernadora Wanda Vázquez, es la mejor muestra de su doble cara y el verdadero propósito de sus acciones. Esto es politiquería de la más baja. Usar el dolor del pueblo para hacer campaña es un acto indigno. Nada ha cambiado entre Ricky Rosselló y ella, pues ambos demuestran su insensibilidad. Fue al sur a preparar sus fotitos y video de campaña, y hoy se revela tal y cual es, insensible ante los más necesitados. Su único fin es sacar provecho político y no ayudar al pueblo”.

Por su parte, el exgobernador y aspirante a comisionado residente por el PPD, Aníbal Acevedo Vilá, manifestó que "políticamente este anuncio político no me preocupa. No produce ni un solo voto. Pero...es de mal gusto y un insulto al dolor del pueblo".