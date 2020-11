"Tengo jóvenes que no les importa aprender": maestra puertorriqueña decepcionada de sus estudiantes

“Me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Ya yo estoy harta. Ya yo me siento agobiada y ya yo no sé ni qué más hacer. Esto va más allá de la educación a distancia”, dijo la educadora identificada como Frances Sánchez.