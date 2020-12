Residentes de Puerto Rico tienen hasta este viernes para solicitar incentivo de $1,200 en SURI

“Exhortamos a los ciudadanos que no han completado la solicitud de la ayuda económica de Ley Cares, que lo hagan a la brevedad posible. Tanto los ciudadanos que no están obligados a rendir planilla, como los que tienen que registrar su cuenta bancaria, que aún no han completado su gestión de solicitud, deberán hacerlo antes de que termine el periodo”, indicó el secretario de Hacienda.