Informe del nuevo director de la AEE: hay plantas que no funcionan desde hace 7 años

“Le he pedido al director que revise el plan de mantenimiento y determine si la cantidad asignada es adecuada y le he dicho que la falta de fondos no va a ser justificación para no hacer el mantenimiento requerido”, dijo Pierluisi. “Vamos a buscar recursos donde los tengamos que buscar para darles mantenimiento a las plantas. Hay reglamentación federal que regula el uso de plantas por las emisiones. En ocasiones las plantas no pueden operar precisamente porque las regulaciones lo impiden o porque la generación provocaría multas, pero son aspectos bien técnicos”.