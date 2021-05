“Que se vayan al carajo con LUMA”: esto dicen empleados de la AEE que no aceptan irse a la nueva empresa, aunque ganen más

“A solo nueve días de que el gobierno de Puerto Rico me quite mi trabajo, que por 24 años hice con mucho orgullo, trabajo que terminó con lesiones físicas y huellas emocionales (fracturas, operaciones y ser testigo de muertes de amigos compañeros).

AEE dice que no ha cerrado y que continúa operando

Aunque los empleados de la AEE han acusado que se les ha impedido acceder a sus vehículos y herramientas de trabajo, la Autoridad de Energía Eléctrica indicó que no ha impartido ninguna instrucción de cerrar oficinas o técnicas regionales.

Tampoco no ha prohibido el acceso a las áreas de trabajo ni tampoco se les ha dejado a los trabajadores sin equipo, herramientas ni camiones de trabajo, según el subdirector ejecutivo de Operaciones, Fernando Padilla Padilla, a pesar de que los empleados han asegurado lo contrario.

Asimismo, dijo que la AEE no ha dado instrucciones para que los empleados agoten sus balances de licencias.

“No ir a trabajar, decir que no hay acceso, herramientas o camiones, no va a tono con nuestro compromiso inquebrantable de servir a nuestro pueblo. Continuaremos trabajando con las averías que han surgido en el curso ordinario del día, alrededor de la isla, con nuestros gerenciales, supervisores y el personal técnico que ha dicho presente”, dijo.

Como medida preventiva y ante la amenaza de un posible paro de labores, señaló que “es importante que la Autoridad tenga acceso a sus camiones y equipos para poder seguir brindando el servicio a todos nuestros clientes. Es por esto que se han movilizado algunos de ellos a centros de trabajo alterno para garantizar su utilización de forma inmediata en caso de no tener acceso a los centros de trabajo”.

“Sin embargo, esto no implica que si los empleados necesitan de éstos no los puedan utilizar. Estas coordinaciones se efectúan con los supervisores de cada área, y no es en todas las áreas de trabajo. Es sólo en algunas como medida cautelar para garantizar así la continuidad del servicio”, concluyó Padilla.