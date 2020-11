Organizaciones piden no utilizar el College Board como requisito de admisión universitaria

El DEPR no tiene un protocolo eficiente a implementar en las escuelas y eso ha quedado evidenciado al conocerse la gran cantidad de casos de personal no docente contagiado en los planteles, regiones educativas, oficina de apelación del DEPR y Nivel Central. Tan severa es la situación uno de los gremios que representa al personal no docente ha tenido que radicar un mandamus contra el DE por violaciones a los protocolos de COVID en los planteles escolares. La vida de los estudiantes y trabajadores de la educación va por encima de las ganancias del College.