Piden conocer estado de la investigación sobre el asesinato de Alexa

“Es inconcebible que la Policía no haya esclarecido estos crímenes. En el caso de Alexa, tuvieron testigos y hasta personas que confesaron delitos al atacarla con una pistola de pintura y con epítetos transfóbicos, pero no les radicaron cargos. Esta dejadez es inaceptable, pero me cuestiono si también hay intenciones homofóbicas y transfóbicas detrás de esta inacción”, apuntó Serrano.