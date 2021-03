Pedro Pierluisi desdeña amenazas de protestas por contrato de Luma Energy con la AEE

“Yo les voy a decir a todos que yo no me intimido por amenazas, vengan de donde vengan. Eso no funciona conmigo, así que conmigo sí se puede dialogar, conmigo sí pueden hacerme reclamos, pero el que viene así se encontró con este jíbaro, que eso no funciona. El que ha visto un jíbaro sabe la que viene y a mí, conmigo eso no va, así que, que respeten, siempre con respeto”, dijo Pedro Pierluisi.