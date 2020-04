Papa Francisco celebra Domingo de Ramos en medio de la crisis del coronavirus

" El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor", dijo el papa Francisco en la misa del Domingo de Ramos, que este año se celebró sin fieles en las iglesias del mundo, incluidas las del Vaticano, debido a la pandemia del coronavirus.