Padre perdona al asesino de su hijo en Aguadilla

“Soy el papá de Brian el joven que fue asesinando ayer, no se quien fue el autor de quitarle la vida a uno de mis tesoros, me quitaste la mitad de mi corazón, pero desde ahora mismo te perdono”, dijo Juan Núñez, quien se identifica como evangelista.

SOY EL PAPA DE BRAIAN EL JOVEN QUE FUE ACESINANDO AYER , NO SE QUIEN FUE EL AUTOR DE QUITARLE LA VIDA A UNO DE MIS TESOROS , ME QUITASTE LA MITAD DE MI CORAZÓN , PERO DESDE AHORA MISMO TE PERDONO .



“Dios me dió el privilegio de tenerte a mi lado por 28 años pero hoy te me fuistes y no voy a cuestionar a dios. Te amaré toda la vida. Algún día nos veremos, jehová dió y jehová quitó sea el nombre de jehová bendito”, dijo Núñez en un mensaje acompañado por una fotografía.