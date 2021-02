Negociado de Telecomunicaciones alerta sobre esquema de llamadas fraudulentas

El Negociado de Telecomunicaciones de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP) solicitó a las compañías de telecomunicaciones que orienten a sus clientes sobre cómo manejar o evitar en sus teléfonos celulares llamadas entrantes desconocidas o no deseadas, y lo peligrosas que estas pueden ser.

Una de ellas destaca que este 10 de febrero ya había 42 denuncias de llamadas no deseadas procedentes de Liberia.

Se orienta a que las personas deben evitar contestar llamadas de números que parezcan sospechosos, como aquellos con prefijos cuya procedencia se desconoce o no son esperadas.

“De haber tomado la llamada, se debe colgar de inmediato o cuando se percate de que no hay una persona al otro lado de la línea. Muchas veces, contesta una voz que le indica que se ha comunicado con una operadora u operador y debe aguardar. Además, no se deben aceptar llamadas del mismo número que sean insistentes y desconocidos, no se debe devolver la llamada y, tampoco, de haber una conexión, proveer información personal sensitiva, como los números de seguro social, cuenta de banco, tarjeta de crédito, de pasaporte, dirección física y otros”, dijo el funcionario.