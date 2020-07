Junta de Supervisión Fiscal impone presupuestos a 10 municipios que causarían graves recortes, según los alcaldes

Alcaldes y representantes de varios de los diez municipios (de ambos partidos) seleccionados por la Junta de Control Fiscal para un proyecto piloto para el manejo de los presupuestos se reunieron hoy en Villalba para discutir la imposición de los presupuestos sin consulta con los alcaldes. “Definitivamente la Junta no conoce el funcionamiento de los municipios y eso se evidencia con los presupuestos de dos páginas que han enviado, sin el detalle que requieren los mismos y el insumo de los distintos departamentos y de las legislaturas municipales”, detalló el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, primer vicepresidente de la Asociación de Alcaldes.

“Aunque de primera mano el documento propone un aumento en el presupuesto, no se detalla el origen de los ingresos. Si el personal de al Junta se hubiera reunido con los equipos municipales, entendieran la realidad de los pueblos. Aplicar esos presupuestos causaría un grave disloque en los servicios que los municipios ofrecemos a los ciudadanos”, añadió Hernández.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri se expresó en términos de la cantidad de recortes que ha ido realizando en términos de gastos y servicios en su municipio y señaló que los números que está presentando la Junta de Control Fiscal no son correctos. “Tenemos que reunirnos y ver todo esto en detalle, particularmente lo relativo en los ingresos”. Por su parte, el alcalde de Comerío, Josian Santiago añadió que el tema es muy complicado para los municipios, porque “nosotros no fuimos los que causamos el problema fiscal de Puerto Rico. Es frustante ver que esta Junta, que nos cuesta tan cara, sean tan deficientes en la manera que están manejando el caso de los municipios. En el caso nuestro, nos quitan el 17% del presupuesto, pero eso no lo han hecho con las agencias del estado ni con su propio presupuesto”.