Continua los movimientos “Teacher & Red Flu” tras reclamo de maestros y bomberos inconformes con las pautas salariales del Plan de Ajuste de Deuda.

Según el presiente del Sindicato de Bomberos de la Isla, el cuerpo de bombero planifica ausentarse masivamente mañana 2 de febrero. “Por un Retiro Digno y un aumento salarial decente que nos saque de la pobreza extrema en que vivimos, se acerca un día histórico en la historia moderna del Negociado de BOMBEROS. Se está comentando en las redes, en las estaciones y en las calles, que habrá una "Gran Pandemia de Red Flu que azotará las 96 estaciones de Bomberos que existen en Puerto Rico. Será el día 2 de febrero de 2022, dónde los puertorriqueños celebraban por tradición: "El Día de la Candelaria". Los Bomberos no reclaman nada diferente que no sea, aquellos beneficios que se les ha otorgado a otros servidores públicos. Los Bomberos no quieren seguir siendo discriminados, nunca más. La matrícula está en candela, por combustión espontánea y reclaman lo que en derecho les corresponde", comunicó el Sindicato de Bomberos a través de su cuenta de Facebook.