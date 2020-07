José Carrión y Carlos García renuncian a la Junta de Supervisión Fiscal

Luego de casi cuatro años al frente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico , su presidente José B. Carrión anunció hoy que le ha informado a la Casa Blanca que no estará disponible para ser re-nominado a un segundo término como miembro de la Junta . El último día de Carrión en el cargo será el 5 de octubre de 2020, o cuando el Presidente y el Congreso designen un sucesor,lo que ocurra primero.

Por otro lado, el miembro de la Junta Carlos M. García también anunció hoy que no estará disponible para servir un segundo término en la entidad creada por el Congreso para implementar la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016, mejor conocida como PROMESA.

“Cuando fui designado, me comprometí a servir un término de tres años, y he aquí que pronto cumpliremos cuatro, este próximo agosto”, dijo Carrión, quien aprovechó la ocasión para agradecer a su familia por toda su paciencia, comprensión y sabios consejos. “Así mismo,agradezco al Presidente y al liderato del Congreso por la oportunidad de haber servido a Puerto Rico”, añadió.

“Le he notificado a la Casa Blanca que luego de cuatro años en la Junta de Supervisión, no estaré disponible para servir otro término”, dijo García. “ha sido un honor trabajar al lado de mis compañeros miembros de la Junta, y estoy orgulloso de lo que se ha logrado en estos cuatro años en circunstancias bien complicadas”, añadió. García permanecerá en la Junta hasta el 31 de agosto de 2020.

“Hacia el final de 2016, recibí una llamada que eventualmente resultaría en el trabajo más desafiante, difícil y exigente que haya tenido jamás en mi carrera profesional. Sin embargo y sin reparos, debo decir que servir como presidente de la Junta de Supervisión también ha sido el que mayor oportunidad me ha dado de contribuir positivamente a Puerto Rico”, dijo Carrión.

“He sido afortunado y me siento agradecido de haber trabajado hombro con hombro con seis talentosos colegas de diferentes trasfondos, ideologías y experiencias de vida. Juntos hemos tomado literalmente cientos de decisiones, difíciles pero justas, para beneficio de Puerto Rico, casi todas ellas de forma unánime. Mis compañeros y compañera miembros de la Junta han abogado por Puerto Rico firme y apasionadamente, y lo han hecho sin compensación monetaria alguna. De igual modo, me enorgullece el grupo de profesionales que trabajan en la Junta de Supervisión—expertos en política pública, individuos de impresionante compromiso, empuje y pasión, puertorriqueños en su mayoría, que han propulsado las mejores ideas, independientemente de sus preferencias políticas”, dijo Carrión.

“Juntos hemos logrado muchas cosas. Me enorgullece especialmente haber defendido las pensiones de todos los empleados públicos a pesar de la insolvencia de los sistemas públicos de pensiones. También, hemos certificado planes fiscales y presupuestos responsables, con controles apropiados, independientemente de consideraciones políticas. Ha sido gracias a

esa disciplina fiscal que hemos podido ayudar al gobierno con asistencia económica significativa para poder responder rápidamente a las diferentes crisis que hemos enfrentado, como los terremotos de este año y la presente emergencia del COVID-19. Me siento orgulloso del progreso que hemos hecho en la reestructuración de la deuda pública, ahorrándole al pueblo de Puerto Rico miles de millones de dólares en principal e intereses. Y por último, pero no menos importantemente, la semana pasada aprobamos preliminarmente la alianza público-privada para transferir a un consorcio independiente del sector privado la gerencia, operación y mantenimiento de los sistemas de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este acuerdo representa el tipo de transformación de nuestra compañía de electricidad que es tan crucial para el pueblo de

Puerto Rico”, dijo.