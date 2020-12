Gobernadora firma ley para promover la agilización de procesos de adopción

Luego de que un solicitante haya ingresado al referido registro, no tendrá que actualizar los documentos sometidos y aceptados originalmente por el Departamento de la Familia, hasta que el Panel de Selección de Candidatos comience la evaluación de su solicitud dirigida a establecer una colocación. El que un solicitante no tenga los documentos actualizados, no será razón para su descalificación.