Gobernadora presenta medida para ayudar a adultos de 65 años o más en el trámite de créditos contributivos

“Con la creación de este programa, ayudamos a las personas mayores que a lo mejor no tienen acceso al Internet y que no tenga que acudir al Departamento de Hacienda para solicitar su crédito, salvaguardando su integridad física y bienestar en medio de la pandemia del covid-19. Los especialistas no les cobrarán, y recibirán un reembolso de hasta $25 por cada persona de 65 años o más que atiendan y asistan en el proceso de radicación de la solicitud de los créditos contributivos reembolsables”, destacó la gobernadora.