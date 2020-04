Exgobernador asegura que cifras del covid-19 que da el Departamento de Salud no son exactas

“Hay un detalle que es crucial en esta situación de la medición de los casos y es lo siguiente: no es lo mismo publicar las ‘pruebas realizadas’ que publicar el número de ‘personas evaluadas’ para ver si tienen Covid-19. Ahora mismo no sabemos cuántas personas se han evaluado porque hay ciudadanos que se han hecho las pruebas dos veces, la rápida, que cuando sale positiva, se le hace la molecular, que es la definitiva. En esos casos, cómo reveló el Centro de Periodismo Investigativo, el Departamento de Salud está contando las personas dos veces”, acotó.

“Esa alegación no es cierta, porque en Estados Unidos, en España y otros países, se está contabilizando las personas evaluadas, no las pruebas realizadas, que es lo que están haciendo aquí. En otras jurisdicciones se publican los casos positivos, personas contagiadas y pruebas realizadas. Si ustedes examinan el ‘dashboard’ del Departamento de Salud, no se están publicando los números de las personas examinadas, solamente las pruebas realizadas”, sostuvo.