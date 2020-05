Thomas Rivera Schatz pide un "consenso inteligente y razonable" para ponerle fecha a las primarias

El también presidente del Senado escribió que si las primarias no se llevan con el debido proceso “se trataría de pura estrategia de campaña”.

Hasta el momento no existe una fecha segura para celebrar este evento.

Las declaraciones del presidente del PNP:

El tema del cambio de fecha de las primarias no debe constituir una controversia que distraiga la atención de lo que es realmente importante. La primaria a la gobernación, en una democracia saludable, no puede tener más relevancia o protagonismo que las contiendas por las alcaldías, la legislatura o cualquiera otra. El voto para cualquiera de esos cargos es exactamente igual de prominente. De hecho, en Puerto Rico, mucha gente tiene mayor apego y confianza en sus alcaldes que en ningún otro funcionario electo.

En cuanto a si se “pospone” o “suspende” la democracia en Puerto Rico, debo aclarar que el concepto democracia NO TIENE FECHA, no caduca, no expira. El concepto democrático exige transparencia, balance, justicia y sobre todo confiabilidad. Eso es lo cardinal. Organizar un evento sin tropiezos y responsablemente frente al mayor antagonista, que es el tiempo, debe ser nuestro objetivo.