Presidentes del PNP y PPD proponen continuar con el voto el próximo domingo

Los presidentes de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) , Aníbal José Torres y Thomas Rivera Schazt, sostuvieron una reunión de emergencia con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, para conocer cómo resolverá el caos que ha ocasionado que electores no han podido votar, por falta de papeletas.

"Nos aseguraron que a las 11:00 a.m. iban a estar los camiones entegados, eso no ha pasado, tenemos 59 precintos que no han recibido el material para poder abirr. Ante la ineptitud del presidente en manejar el asunto de la primaria, sostuvimos una reunión para exigirle cual va a ser su plan de acción para remediar los errores", expresó Torres en una pequeña conferencia de prensa desde el Centro de Operaciones de la agencia.