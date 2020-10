Populares desmienten que el conteo de votos se haya detenido por falta de funcionarios

Chocan las versiones

Rodríguez descartó que la falta de empleados haya sido la razón. En cambio, dijo, no se tenía aprobado un reglamento de conteo de votos adelantado, por lo que se logró un consenso el lunes en la tarde.

No obstante, se espera que mañana, martes 27 de octubre, alrededor de las 8:00 de la mañana se comiencen a contar los votos.

Rodríguez reiteró que tienen los funcionarios completos, pero que al no estar todos hoy, se ha dado la falsa perspectiva que están incompletos.

PNP critica la paralización

“¡Se detuvo el conteo del voto adelantado porque el PPD NO TIENE LOS FUNCIONARIOS! ¡Charlie Delgado no logra reclutar funcionarios colegio! Si no puede administrar su equipo electoral... ¡Menos podrá hacer algo por Puerto Rico!”, leen las declaraciones íntegras del líder senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP).