PNP pide auxilio al Tribunal Supremo para continuar escrutinio sin entregar listas de votación adelantada

“El pueblo de Puerto Rico no puede seguir de rehén de personas y partidos que no quieren aceptar el mandato democrático expresado en las urnas. Hemos visto por semanas todo tipo de artimañas en especial del partido Movimiento Victoria Ciudadana para evitar que se cuenten todos los votos y se certifique de forma final que el PNP ganó la elección general, incluyendo la alcaldía de San Juan”, expresó el comisionado del PNP.

"Muy respetuosamente entendemos no procede entregar copias de las listas de votación, según solicitado en dicha vista por el peticionario de MVC, debido a que en éstas se encuentra la foto, firma e información privada de cada elector y electora en Puerto Rico”, argumentó el comisionado en el recurso al tribunal.

Someten el recurso mediante sistema electrónico

“El Tribunal Supremo se encuentra cerrado hoy por lo que presentamos el recurso electrónicamente pidiendo el auxilio del máximo foro judicial pues no podemos esperar días para continuar contando los votos. El pueblo necesita la certeza final de cuál fue el resultado de la elección y no vamos a permitir que se tome de rehén a Puerto Rico por el MVC que no acaba y acepta que perdió las elecciones”, manifestó Sánchez Álvarez.