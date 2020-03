Eduardo Bhatia propone activar ley para que el secretario de Salud tome control absoluto en situaciones de emergencia

Compra de respiradores

“Es ilegal que no acepten a un paciente en un hospital ya sea público o privado. Tengo que dejar bien claro que esto no es un asunto político partidista, tenemos que estar seguro de que hay un sistema de salud que está en su lugar”, agregó el funcionario.

Gobierno “no luce en control”

“Hay un desfase total entre lo que dice la gobernadora en Fortaleza y entre lo que dice el “task force” y lo que está pasando en la calle. Se lo están diciendo los médicos, los paramédicos, las enfermeras: ‘No hay equipo, no hay cuartos, no hay ventiladores y respiradores’, y no es para crear pánico es que uno no se puede quedar callado”, agregó.