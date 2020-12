Comisionado electoral del PPD responde a acusaciones del presidente de la CEE

“El presidente de la CEE se olvida que el país entero vio cuando bajo su dirección, a través de Vilma Rosado, la pérdida de maletines y desaparición de listas era la orden del día en JAVAA. Que el PNP quiera que eso no se conozca porque se destapan las irregularidades cometidas cuando campeaban por su respeto en JAVAA lo puedo entender, pero que el presidente de la CEE, luego de acordar una cosa, ahora quiera barrer el polvo bajo la alfombra del PNP, no es aceptable”, sentenció Cruz Maldonado.

Cruz Maldonado destacó que el acuerdo se fundamentó en “acelerar los trabajos al tiempo que establecíamos pureza y transparencia luego del desastre ocasionado las primeras tres semanas de transcurrido el día de las elecciones”. “Todos los partidos políticos que estamos allí, tendremos que vivir con la realidad de que hay actas que quedarán cuestionadas para toda la vida. Pero que no se quiera al menos conciliar la cantidad de papeletas encontradas con la lista de electores que pidieron votos adelantados, no lo espero del presidente, mucho menos cuando él estuvo presente en la reunión y sabe del acuerdo unánime. Es lo menos que podemos darle al país, transparencia”, subrayó.

“El propio presidente dijo en más de una ocasión, en reuniones grabadas, que no se tenían actas de algunos colegios de votación de JAVAA y anoche me entregaron copia de varios de esos colegios. Ahora no se trata solo de maletines desaparecidos, hablamos de actas que él decía que no existían y ahora aparecen, justo cuando renuncia su director de escrutinio”, agregó en referencia a la salida de Ferdinand Ocasio Vélez, quien presentó su dimisión a Rosado Colomer.