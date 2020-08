Comisionado electoral del PPD presenta querella contra el presidente de la CEE por "negligencia" e "incapacidad de su desempeño"

Esta es la sexta querella, en manos del Tribunal Supremo, donde se le imputa al presidente por desempeño en sus funciones, tras el terrible intento fallido de la primaria. Además, en las querellas se añade que Dávila no ha puesto en marcha campañas educativas ni gestiones administrativas para llevar a cabo el proceso de la elección general pautada para el 3 de noviembre.

“En la noche del martes hubo una reunión dodne los comisionados nos pusimos de acuerdo en el procedimiento para que no sea la votación por correo […] Llegamos a un acuerdo que fue monitoreado por el propio presidente, el único comisionado que no se puso de acuerdo fue el del Partido Nuevo Progresista (PNP) que quería que todo el proceso fuera por correo. Nosotros partimos de la premisa que la decisión iba a ser de acuerdo con lo discutido. Cuando recibimos la resolución fue todo lo contrario a favor del PNP”, alegó el comisionado Gautier.

Dudas del voto por correo

Gautier argumentó que no hay forma que se pueda tramitar por correo ya que no cuentan con un reglamento o manual. Agregó que tampoco se ha llevado a cabo una reunión con el Servicio de Correo Postal de los Estados Unidos para ver si están aptos de enviar esas papeletas a tiempo.

Aseguran atraso de la elección

Siendo esta la sexta querella en contra de Dávila, donde el presidente no ha aclarado si renunciará, está en serias dudas el proceso electoral para el próximo 3 de noviembre.

Apenas se ha podido culminar el proceso del escrutinio primarista, por lo que no se ha tenido fecha de cuándo estaría finalizando este proceso, para comenzar la gestión de elecciones generales. Tampoco está claro si las papeletas estarán listas para la fecha.

“Este señor con su incapacidad con razón o sin razón, nos está llevando a que no tengamos otra opción que atrasar las elecciones. Esta tarde se discute con la imprenta el proyecto con la papeleta, estando a 78 días de la elección. Si no lo sacamos no podemos resolver el caos, hay que sacarlo”, subrayó el comisionado de la pava.