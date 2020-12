Carmen Yulín da su versión de los supuestos $2 millones en medicamentos que no fueron distribuidos a pacientes con VIH

Por su parte, la alcaldesa expresó en conferencia de prensa que los medicamentos expirados "no son medicamentos que el municipio compró y no distribuyó" . En cambio, describió las acusaciones como una mentira "para el teatro político".

No son $2 millones asegura

“Cuando el doctor Clas me preguntó acerca del valor de los medicamentos expirados, le respondí que no contaba con el dato en dos ocasiones. En una tercera vez me preguntó que le indicara un valor de acuerdo con mi conocimiento. En este momento, le aseguro que me sentí coaccionada al revelar una cifra que ya había revelado no tener. Le respondí al doctor Clas, contando con los altos precios de los antiretrovirales, que era de 1 a 2 millones de dólares", dijo Cruz Soto en referencia a una carta de Alcántara.