Cámara de Representantes propone fecha de primarias distinta a la acordada por PNP y PPD

“El presidente de la Cámara (Carlos “Johnny” Méndez) no compartió eso conmigo ni con el PNP. Lo vamos a llevar al Directorio y lo vamos a analizar. Creo que el 12 de julio es una fecha que como todavía no tenemos hasta cuándo va a ser el cierre (de operaciones provocado por el coronavirus), no le veo la lógica”, aseguró Rivera Schatz a El Nuevo Día.