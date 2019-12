“Él me pudo haber fallado como hombre, pero no me falló como amigo" Gredmarie Colón aclara rumores sobre reconciliación

“El punto es que cancelo el pasaje, llego sola a Colombia y como hemos tenido comunicación normal, él viene y me indica que ya, me envía el pasaje”, dijo Colón.

“Su preocupación era que yo estuviera por allá sola, obviamente por todo lo que está pasando por allá. ¿Con que motivos, razones lo hizo?, él solo sabe, su corazón lo sabe. Yo no le voy a dar la espalda, porque no, somos amigos no tenemos nada uno en contra del otro, yo lo perdoné, él pidió perdón”, añadió Gredmarie.