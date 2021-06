Universitaria truena con furia contra el gobernador Pedro Pierluisi tras este felicitar a los estudiantes del RUM que ganaron premio de la NASA

Por tercer año consecutivo, el capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development of Space (SEDS), del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), obtuvo el campeonato en el 2021 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage (RASC-AL) Forum de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), que se llevó a cabo de manera virtual, reseño la web de la institución.