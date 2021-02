Educación anuncia millonaria inversión en equipo de seguridad y materiales de limpieza para las escuelas

“Como hemos señalado desde hace varias semanas, la propuesta apertura de algunas de nuestras escuelas con alto potencial será de una manera salubre y segura. Para esto, no escatimamos en la compra de materiales de limpieza y desinfección que nos permitan mantener los espacios seguros para los estudiantes y personal. Cada escuela está equipada con todo lo que requiere el protocolo a los fines de que los padres sientan la confianza de dejar a sus hijos en este proceso de transición para todos”, destacó Aponte Santos.

Las entregas de las llamadas “canastas de materiales” contienen desde jabón antibacterial, limpiadores multiusos, desinfectantes en aerosol y líquido; papel toalla, escobas, mapos, bolsas para basura, cubos exprimidores, desodorante líquido para pisos, etc.

En cuanto al personal de comedores escolares -a pesar de que este espacio no se usará para el consumo de alimentos y se hará en modalidad To Go -se les ha entregado todos los materiales necesarios para su cuidado y prevención de contagios. Cada comedor tiene: mascarillas quirúrgicas, guantes, alcohol con dispensador, hand sanitizer con dispensador digital y papel toalla con dispensador automático.