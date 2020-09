Departamento de Educación extiende servicios de almuerzos to go para todos los menores de edad

El secretario de Educación, Eligio Hernández, anunció que, desde este lunes 28 de septiembre, todos los menores entre uno y 18 años podrán beneficiarse de los alimentos preparados por los comedores escolares independientemente estén o no matriculados en el sistema público de enseñanza.

Esto se debe a que a raíz de la pandemia por COVID-19 , el programa Food and Nutrition Services, del Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés), otorgó una dispensa para extender el Programa de Servicios de Alimentos de Verano (PSAV) que tradicionalmente se ofrece durante los meses de junio a julio y que es extensivo a todos los niños y jóvenes de la isla.

“El programa de verano es mucho más flexible que el regular y por ello podemos ofrecer servicios de almuerzos a todos los menores de edad en la isla. El único requisito es que un adulto pase por la escuela y lo recoja. Para salvaguardar la protección de todos, se continuará ofreciendo en la modalidad grab and go o listo y llevar” , explicó el titular de la agencia. “Tenemos más oportunidades de aumentar la participación porque hay menos restricciones y confío en que será de más provecho para las familias que están en las casas colaborando con la educación a distancia”, agregó.

De esta forma, a partir del lunes, los padres, madres o encargados de cualquier menor de edad podrán pasar por cualquiera de los más de 650 comedores escolares abiertos cercanos a su residencia y recoger las raciones. De ahora en adelante, no será necesario solicitar el servicio por escrito (formulario o compromiso de padres) ni proveer número de estudiante y tampoco llevar consigo al menor. Con esta dispensa, el PSAV estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020.

Sobre el horario de recogido, Hernández Pérez indicó que la Autoridad Escolar de Alimentos recomienda que se entreguen entre 10:30 a.m. y 12:30 p.m. o entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m., pero cada director escolar podrá establecer horarios de acuerdo con las particularidades de su comunidad. Enfatizó que, por disposiciones de salubridad, la entrega no deberá exceder las dos horas.