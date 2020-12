Rivera Schatz le pide a la gobernadora que retire el nombramiento de Maritere Brignoni al Supremo

Rivera Schatz quería ir al Supremo

“Ella me dijo que estaba considerando para nombrar al Supremo a la decana de la Facultad de Derecho de la UPR, Vivian Neptune Rivera, que era una recomendación que le había hecho la jueza presidenta, Maite Oronoz, pero que estaba evaluando otros nombres. En ese momento le expresé que, si no tenía un candidato definido, que me considerara a mí”, dijo en entrevista radial WKAQ 580 AM (Univision Radio).