Charlie Delgado Altieri asegura que votará por Acevedo Vilá pese a sus diferencias políticas

"Lamento profundamente que el compañero José Nadal Power no haya logrado entregar los endosos requeridos por ley por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ha sido un senador destacado, y tiene mucho que aportar al país. Siempre he votado íntegro por el Partido Popular Democrático (PPD) y esta vez no será la excepción. El país no merece 4 años más de una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP).