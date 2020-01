José Nadal Power no cumple con los endosos para aspirar a Washington

El senador José Nadal Power no cumplió con los endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones para aspirar al puesto de Comisionado Residente en la primaria del Partido Popular Democrático.

"Agradezco el esfuerzo de las decenas de voluntarios que creyeron en mi candidatura, en especial a los alcaldes, legisladores y líderes de la base del Partido Popular Democrático en los 78 municipios de Puerto Rico. Han sido cientos, las personas quienes me expresaron su endoso para convertirme en la alternativa del PPD para la Comisaría Residente. No obstante el esfuerzo encomiable de este grupo, no pudimos completar el plan de trabajo de recogido de los 8,000 endosos dentro de los límites de tiempo establecidos.