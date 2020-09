CEE recuerda que el 14 de septiembre es el cierre electoral y anuncia horarios especiales

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) informó que aquellos electores que no estén inscritos o requieran realizar transacciones electorales para votar en las elecciones generales del 3 de noviembre deben visitar las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) localizadas alrededor de la Isla.

5 y 12 de septiembre atenderán público en horario de 8:00 am a 4:00 pm, del 7 al 11 de septiembre el horario será de 8:00 am a 5:30 pm y el 14 de septiembre trabajarán en horario de 8:00 am a 8:00 pm.