Cancelan sobre 90 paradas de cruceros en Puerto Rico para el 2020

"Además de las visitas en tránsito canceladas, se están cancelando 30 salidas base ( home porting ), lo que disminuye las opciones para las familias puertorriqueñas que hacen turismo náutico y que afectan la rentabilidad de habitaciones antes y después de la travesía de turistas que viajan al país. Uno de los barcos afectados por esta decisión es el Freedom of the Seas, que tanto gusta en la isla", sostuvo.

Otros cruceros que anuncian la cancelación de visitas a la isla son el Allure of the Seas y Symphony o the Seas, ambos con capacidad de sobre 6,000 pasajeros.