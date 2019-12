Bad Bunny entrega miles de juguetes a menores en Puerto Rico

No obstante, después de varias horas entregando los juguetes, el artista decidió retirarse y ofrecer la rueda de prensa, a la cual acudió tocando unos bongós, instrumento de percusión y conocido por ser incluido en las orquestas de salsa.

El esfuerzo contó con la colaboración del programa "Toys for Tots", de la Reserva del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que brindó apoyo con el transporte de niños y niñas a la actividad y con personal durante la entrega de regalos.

El programa "Toys for Tots" tiene como misión llevar alegría y esperanza a niños en las comunidades desventajadas de Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Cada año, "Toys for Tots" recolecta juguetes para regalarlos a los niños el día de Navidad. Y aunque Bad Bunny admitió que nunca fue un niño "antojado" por algún juguete cuando pequeño, sí dijo que para el próximo año su único deseo es tener salud.

"Estoy más que bendecido, con Dios, con la vida, con todo lo bueno que me ha 'dao'. Lo hermoso que ha sido este 2019. Lo que quiero es salud para poder seguir trabajando y hacer lo que me gusta, y darle alegría a la gente con mi música y mis inventos paa impresionar a la gente", dijo.

"Siempre aparecen metas nuevos y mientras aparece esa, aparece otra. Y uno siempre quiere lograr más. Además, desde chiquito tengo muchas metas y muchos sueños, y gracias a Dios he podido cumplir muchos, pero aún me quedan otros por cumplir. Estoy feliz y satisfecho con todo lo que he logrado en todo en mi vida", abundó.