Aumenta el rechazo al alza en la tarifa de Energía Eléctrica en Puerto Rico

“Ya le hicimos un señalamiento para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presente la información necesaria para el Negociado de Energía. Entendemos que la información que se ha presentado no es una información completa. Hay unos fondos federales que son para mitigar o evitar un aumento en los servicios que se cobran en la factura de energía eléctrica”, añadió.

“No se sostiene, no procede y no puede hacerse al ciudadano responsable de la falta de cuidado administrativo. Era lógico anticipar esta fluctuación. No se prepararon y ahora se pretende que el ciudadano costee esa falta de control administrativo. La rechazamos categóricamente”, aseveró García Feliciano.