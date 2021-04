Nueve personas son arrestadas por fraude al programa de asistencia de desempleo por la pandemia

También pidió a las personas que han incurrido incurrido en este tipo de esquema y no han sido acusadas todavía que se comuniquen con las agencias de ley y orden y brinden su información.

“Mientras más pronto hablen, menores serán las consecuencias para usted y su familia. Los exhorto a que no se arriesguen y no cometan fraude porque les va a salir caro. Hay demasiadas ayudas federales, no abusen”, expresó el fiscal federal.