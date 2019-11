“Aquí tenemos que atender el salario de todos los empleados públicos, pero a mí me toca hablar de los jueces”, dice Maite Oronoz

Tras el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz anunciar el viernes una propuesta que pretende aumentar el salario a los jueces en Puerto Rico, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez , expuso que se ha visto un incremento exponencial en la renuncia de los jueces a raíz de la incertidumbre que existe por el tema del retiro que afecta a muchisímos puertorriqueños, no solamente a la rama judicial.

Además, indicó que actualmente existen 35 vacantes en la Judicatura, y que en diciembre eso incrementará a 50 plazas de jueces, que no estarán llenas.

"Estás hablando de unos empleados públicos que no han recibido aumento en 15 años o 17 años, que no cotizan Seguro Social, y yo creo que aquí temenos que atender el salario de todos los empleados públicos, pero a mí me toca hablar de los jueces", concluyó la presidenta del Tribunal Supremo.