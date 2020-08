Te explicamos cómo combatir la mosca linterna manchada, sigue estos diez consejos

Si las moscas están en una superficie dura, los matamoscas funcionan bien. Si pierdes la primera vez. Las moscas linterna saltan bien la primera vez , no tan bien la segunda vez, y luego pierden energía. Si sigue el error, lo obtendrá en el segundo o tercer intento.

2. Tenga a mano una botella rociadora de jabón insecticida para rociar moscas linterna al contacto- Penn State informa que estos jabones funcionan: Concern Insect-Killing Soap C, Ortho Elementals Insecticidal Soap y Safer Insect-Killing-Soap.



4. Use una aspiradora de taller

Si tiene las moscas linterna en su casa, una aspiradora de tienda las absorberá. Use agua y jabón para platos Dawn en el depósito para matarlos. Si no tiene una aspiradora en la tienda, puede comprar una del tamaño de un balde pequeño en Amazon o en muchas tiendas locales.