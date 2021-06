Sin desmantelar los campamentos de personas sin hogar en Kensington; la comunidad pide una respuesta

Filadelfia ahora enfrenta una demanda por las presuntas acciones y el barrido planificado. La demanda, presentada el martes por Stephanie Sena, becaria de lucha contra la pobreza y profesora de la Facultad de Derecho Charles Winter de Villanova, Delaney Keefe, estudiante de derecho de Villanova, y el abogado Michael Huff, alega que la ciudad está violando el derecho de la Cuarta Enmienda de las personas sin vivienda a vivir sin registros y convulsiones. El argumento de la demanda se basa en su alegación de que la ciudad no tiene suficientes camas para los que no tienen vivienda y, por lo tanto, las personas desplazadas de los campamentos no tienen adónde ir.