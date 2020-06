Si participaste de las marchas en Filadelfia debes hacerte una prueba de coronavirus

El Departamento de Salud Pública de Filadelfia recomienda a cualquiera que participe en una protesta a:

* Monitorear síntomas como fiebre, tos, falta de aliento

* Trate de mantenerse alejado de las personas durante 14 días.

* Si no puede mantenerse alejado, use una máscara y manténgase al menos a 6 pies de distancia de los demás

* Hazte la prueba 7 días después de estar en una multitud

* No necesitas decir que estabas protestando. Solo dígale al sitio de prueba que estuvo cerca de alguien que puede tener COVID-19.