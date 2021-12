Inusual hallazgo: varias serpientes encontradas en el baño de una tienda Target

"Son tu mejor aliado en el jardín", explicó el especialista en anfibios y repitiles consultado por Noticias Univision 65, Carlos Martínez Rivera."Se comen las babosas y animales que pueden dañar las plantas ornamentales en los patios y son totalmente inofensivas, no muerden, no son venenosas. Son parte de nuestro ecosistema y ciertamente no es una especie para convertirse en mascota. Su ciclo de vida, su alimentación, es un reto poder alimentartlos correctamente en cautiverio", aseguró el experto en ecología y biología de conservación.