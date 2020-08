Residentes en Filadelfia tendrán retrasos considerables en la entrega de su correo por parte del Servicio Postal

FILADELFIA, PA - Los residentes de Filadelfia dicen que dependen del Servicio Postal de Estados Unidos para obtener pases de autobús, medicamentos, dinero e información crítica. Desde hace varias semanas la espera se ha convertido en insostenible y hay varias razones por las cuales su correo no llega a tiempo.

"No puede viajar en autobús, no puede ir al médico. Su medicamento está retrasado", dijo McKelvey.

También dijo que el requisito de que los carteros salgan de la oficina de correos a tiempo no ayuda.

"Ahora, el correo que no está allí en el momento en que el camión está programado para salir, ese correo se queda. Creo que es un crimen. La oficina de correos, he estado allí durante 35 años, y nuestro lema siempre ha sido cada pieza de correo, todos los días, cada puerta. Parece que ese proceso no está en marcha en este momento ", dijo Casselli.