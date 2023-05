Distrito escolar de Central Bucks prohíbe dos libros a sus estudiantes por incluir "contenido sexualizado"

"Se convocaron comités de revisión de libros para reconsiderar cinco libros de la biblioteca, incluidos "Beyond Magenta" de Susan Kuklin, "Gender Queer" de Maia Kobabe, "Lawn Boy" de Jonathan Evison, "Me, Earl and the Dying Girl" de Jesse Andrews y "This Book is Gay" de Juno Dawson. . Los comités de revisión dirigidos por educadores incluyeron maestros, bibliotecarios y administradores. Los comités determinaron que dos de estos libros, "Gender Queer" y "This Book is Gay", no deberían permanecer en la biblioteca. Como se describe en las pautas de la política, nuestros bibliotecarios escolares ahora trabajarán para seleccionar dos libros sobre el mismo tema para reemplazar cada uno de estos libros en los estantes para estudiantes".