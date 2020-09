Problemas de conexión, largas filas y computadoras dañadas: así fue el primer día de clases virtuales para los estudiantes de Filadelfia

Hite indicó que cualquier estudiante que no pueda iniciar sesión será marcado como una ausencia justificada . También lo harán los estudiantes que quedaron en fila con sus padres el miércoles por la mañana esperando un Chromebook proporcionado por el distrito escolar.

"No contaremos los estudiantes ausentes si existen circunstancias atenuantes, y es una circunstancia atenuante si de hecho no pudo iniciar sesión debido al servidor o no tenía la tecnología", dijo el superintendente Dr. William Hite.