Primer oficial transgénero en el Departamento de la Policía de Filadelfia

Después de nueve meses de entrenamiento, Churgai, de 24 años, tomó juramento como parte de la clase 391 del departamento durante una ceremonia a las 10:00 a.m. el 28 de febrero. Churgai, del noreste de Filadelfia, es la primera persona trans en revelar su identidad antes del proceso, y luego completar la academia para graduarse.

" Quería ir a la academia como cualquier otro recluta. No quería que la gente supiera que era transgénero porque no quería que me trataran de manera diferente. Quería estar sujeto a los mismos estándares que todos los demás", dijo Churgai. dijo.