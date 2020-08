Perturbador acto de violencia captado en video durante la misa en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo

La sospechosa fue descrita como una mujer vestida de verde y su imagen fue captada en la transmisión en vivo golpeando a una lectora dos veces mientras caminaba de regreso a su banco. Aún no está claro qué provocó el ataque. La víctima no requirió atención médica.

La policía dice que la mujer responsable del ataque no está detenida , que la han visto en la iglesia antes, pero que no es feligres.

" Durante la misa de las 11:00 am en la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo, que fue transmitida en vivo a través de mi página de Facebook y el Canal Vimeo Arquidiocesano, tuvo lugar un acto de agresión sin sentido. Uno de los lectores fue golpeado por alguien de la congregación al salir del altar. Tal comportamiento es inaceptable en todo momento, especialmente dentro de los confines de un edificio de la iglesia y durante la celebración de la Santa Misa. Me entristeció enterarme de este incidente y lamento que haya tenido lugar. El lector que fue agredido recibió atención y asistencia inmediata de los miembros del personal de la Catedral fuera de cámara. Ella no requirió atención médica y está bien según los informes que he recibido. La Arquidiócesis de Filadelfia está trabajando en conjunto con la policía con respecto al asunto y cooperará plenamente con ellos. Tenga la seguridad de que existen planes de seguridad y protección para la Catedral Basílica de los Santos Pedro y Pablo. Damos la bienvenida a todos los visitantes y trabajamos para garantizar su seguridad. La violencia no tiene lugar en nuestro mundo y cada vida es un regalo precioso de Dios. Por favor, únase a mí para orar por todos los involucrados en el incidente de hoy y por el respeto a nuestros hermanos y hermanas ".