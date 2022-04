¿Buscando al amor de tu vida? Si vives en esta ciudad es una de las peores de EE. UU. para citas amorosas

Los investigadores de BestPlaces de Sperling utilizaron varios factores y datos del censo de EE. UU. para crear la clasificación, incluido el porcentaje de solteros de 18 a 24 años, la población y la cantidad de lugares de citas per cápita (cafeterías, bares, etc.). Algunas clasificaciones son sorprendentes: megametros como Los Ángeles, Chicago y San Francisco se ubican en el medio del grupo, debido a los bajos puntajes de lugares de citas per cápita, además de las tendencias de compra de regalos.