¡Cuídate de la enfermedad de Lyme! Pensilvania tiene el mayor número de casos en Estados Unidos

Aunque Pensilvania tiene la mayor cantidad de casos de enfermedad de Lyme en general de todos los estados, no tiene la tasa per cápita más alta. Ese título es para Maine, que registró 121 casos por cada 100 000 habitantes en 2019. Las cercanas Vermont y New Hampshire ocuparon los puestos n.° 2 y 3 con 113 y 81 casos por cada 100 000, respectivamente. Pensilvania tenía 53 casos por cada 100.000. Está entre Delaware, que tuvo 63 casos, y Rhode Island, que tuvo 50.